Анджелина Джоли сделала неожиданное заявление о жизни в США

Голливудская актриса Анджелина Джоли (Angelina Jolie) заявила, что США переживают тяжелые времена и приходится быть крайне осторожной в своих высказываниях. Перевод ее слов приводит Telegram-канал Пул N3.

По словам Джоли, она любит свою страну, но сейчас не узнает ее.

«Я всегда жила в международной среде: моя семья интернациональна, мои друзья, моя жизнь, мой взгляд на мир — это равенство, единство и открытость миру. Поэтому все, что где-либо разделяет людей или, тем более, ограничивает свободу самовыражения и личные права, я считаю крайне опасным», — подчеркнула артистка.

При этом, по мнению голливудской звезды, сейчас ситуация настолько серьезная, что «нельзя бросаться словами» и приходится быть осторожной на пресс-конференции.

«Но все же хочу сказать: мы все вместе живем в очень тяжелую эпоху», — констатировала Анджелина Джоли.

В 2023 году американская актриса Анджелина Джоли, бывший посол доброй воли и бывший спецпосланник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, подвергла Израиль резкой критике за бомбардировки сектора Газа, заявив, что при пособничестве мировых лидеров анклав «быстро становится массовым захоронением». По ее словам, весь мир смотрит на то, как миллионы мирных жителей, в том числе дети и женщины, «подвергаются коллективному наказанию» и лишены еды, воды и медикаментов.