Варнава о Пугачевой: «Она всегда была панком»

Телеведущая и актриса Екатерина Варнава в YouTube-подкасте GlumOFF назвала «легендарным» и своевременным интервью Аллы Пугачевой с Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

По словам Варнавы, Примадонна решила высказаться именно тогда, когда ее поддержка была особенно необходима публике. Она сравнила беседу с «глотком свежего воздуха» для людей.

«Она [Пугачева] не балует нас очень частым контентом, но всегда делает это вовремя. Я обсудила его с большим количеством людей и написала Кате Гордеевой, мы с ней очень дружим. Для меня это интервью стало основополагающим, — и огромное количество людей оказались со мной солидарны. Нам нужен был этот глоток воздуха. Она нам его дала, и какое-то время мы будем на нем ехать», — поделилась звезда.

Также Варнава охарактеризовала Пугачеву как настоящую рок-звезду, способную точно чувствовать момент и предвидеть события. При этом, по мнению актрисы, речь не идет о противостоянии системе — просто Примадонна всегда поступает так, как считает нужным.

«Она всегда была панком и рок-звездой. Она вызывает абсолютное уважение. Рок-звезда — это не значит, что она всегда идет против системы. Она просто делает так, как хочет. И у нее это изумительным образом получается», — отметила Варнава.

Варнава рассказала, что важность беседы Пугачевой и Гордеевой заключается еще и в том, что российские публичные личности продемонстрировали своей беседой силу и значимость женского голоса в XXI веке.