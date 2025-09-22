Бедственное положение: Россия все-таки наказала Пугачеву

Россия все-таки наказала певицу Аллу Пугачеву. Как сообщает «Царьград», об этом заявил политолог Алексей Ярошенко, отметив, что артистке пришлось покинуть Родину и оказаться в бедственном положении.

Напомним, что в недавнем интервью артистка назвала сепаратиста Джохара Дудаева «приличным человеком». На это остро отреагировали в Чечне — глава республики Рамзан Кадыров, министр Ахмед Дудаев и командир спецназа «Ахмат» генерал Арти Алаудинов.

Согласно закону, слова Пугачевой можно расценить как нарушение по ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Однако, пока, кроме публичного осуждения и анонса иска на 1,5 млрд рублей, иных действий предпринято не было. Но политолог Ярошенко считает, что совсем безнаказанной артистка не осталась.

«Все-таки она свалила из страны. Ее непутевый муженек, предатель, не зарабатывает здесь деньги. И это уже хорошо. Хотя бы что-то. Непатриотическая, вредная семейка перестала в России зарабатывать деньги. Я думаю, если они вернутся, то они получат свое наказание в соответствии с российским законодательством», — заявил эксперт.

Ярошенко добавил, что официальные лица никак не комментируют слова Пугачевой, поскольку это лишь бы придало инциденту общественный резонанс. Кроме того, ее действия не следует легитимизировать.

«Когда мы говорим: "а вот такие-то есть деятели, которые так-то высказываются…" — мы легитимизируем и этих деятелей, которых уже забыли или считают предателями, и их высказывания. Как будто эти высказывания имеют право на жизнь», — сказал Ярошенко.

Политолог добавил, что у Пугачевой нет квалификации и компетенции, чтобы обсуждать политические вопросы, а молчание российских властей означает лишь то, что высказывания артистки недостаточны для реакции. Вместе с тем Ярошенко обратил внимание на реакцию советника президента по культуре Елены Ямпольской. Политик сдержанно осудила певицу, как подобает управленцу ее уровня. Таким образом, позиция государства по отношению к артистке понятна, считает политолог.