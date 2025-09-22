Пугачева отказалась оформлять ОСАГО на Rolls-Royce и Maybach

Певица Алла Пугачева больше не оформляет ОСАГО на свои элитные автомобили, включая Rolls-Royce Phantom, который стоит в гараже без действующей страховки.

По сведениям, предоставленным RT, Алла Пугачева не стала оформлять обязательный полис ОСАГО на подаренный ей супругом-иноагентом Максимом Галкиным Rolls-Royce Phantom, на котором она появлялась в России в 2023 году. Сейчас раритетная иномарка простаивает в гараже, и выезд на дороги без страховки грозит штрафом.

Согласно данным Национальной страховой информационной системы, ОСАГО отсутствует не только на Rolls-Royce, но и на Maybach 62, которым певица владеет почти 13 лет. По словам автоюриста Константина Трапаидзе, оформление страховки на авто, которые не используются, не обязательно, однако любое движение без ОСАГО запрещено и наказывается штрафом в 800 рублей при первом нарушении.

В гараже Пугачевой числятся также два Mercedes-Benz, Audi, Toyota Land Cruiser и Chevrolet Express. Из них только Chevrolet Express, на котором артистка отвозила детей в школу и затем уезжала из страны, имеет действующий полис ОСАГО до февраля 2026 года.

Общественник Виталий Бородин высказал мнение, что отказ от страхования может быть связан с нежеланием Пугачевой возвращаться в Россию после скандальных заявлений.

«Я думаю, что Пугачева больше в страну не въедет: она понимает прекрасно, что может стать фигурантом уголовного дела, что у контролирующих органов в случае ее приезда будет к ней много-много вопросов», – заявил Бородин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Алла Пугачева продолжает вести предпринимательскую деятельность в России и подает необходимые сведения в налоговые органы.

Ветеран боевых действий в Афганистане и адвокат Александр Трещев заявил, что Пугачеву нужно лишить ежегодных авторских гонораров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала интервью певицы «базаром лицемерия».