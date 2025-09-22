Сестра Михаила Круга прокомментировала идею подвергнуть цензуре песни артиста

Родная сестра певца Михаила Круга Ольга Медведева заявила, что не понимает, почему ее брат стал объектом обсуждения в контексте матерных песен.

© Вечерняя Москва

Об этом она сообщила изданию News.ru.

— Я новости (о том, что песни Михаила Круга следует подвергнуть цензуре из-за мата — прим. «ВМ») не видела, не знаю, о чем говорила депутат (Госдумы Ольга Германова — прим. «ВМ»), если честно. Назовите хоть одну песню, где он ругается матом. Я не знаю ни одной. Почему внимание обратили конкретно на Михаила Круга? Мне это непонятно, — передает слова собеседницы издание.

Ранее депутат Германова заявила, что матерные песни Круга негативно влияют на духовно-нравственную атмосферу в обществе, поэтому их нужно подвергнуть жесткой цензуре.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что необходимо запретить в России выступления шансон-группы «Воровайки», так как в период проведения специальной военной операции на Украине артисты не имеют права исполнять «развратные» песни, каких много в репертуаре этого коллектива.