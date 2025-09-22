Михаил Турецкий отреагировал на поступок дочери, ставшей жертвой мошенников

19-летняя дочь Михаила Турецкого стала жертвой телефонных мошенников. Под давлением неизвестных она отдала все сбережения семьи. Точную сумму Эммануэль называть не стала. Она до сих пор в шоке от произошедшего и уверяет, что ей безумно стыдно.

Случилось все еще 18 сентября, когда Турецкой позвонили якобы из службы доставки. Поверив, что ей действительно должны привезти некую посылку, она назвала код из СМС, и тут началось самое «интересное». Наследнице певца пришло уведомление от сайта «Госуслуг» с требованием сменить пароль. Потом объявился лжеследователь, который обвинил Эммануэль в финансировании украинских экстремистов и припугнул «уголовкой».

Около двух дней мошенники держали Турецкую на крючке. Они запрещали ей выходить из видеозвонка даже ночью и в туалете.

«Меня трясло, это длилось несколько часов. Говорили, что всей моей семье грозит лишение свободы. Мне начали приходить уведомления от разных банков, что на меня оформляются кредиты», — говорит юная артистка.

Когда девушке заявили, что в доме ее родителей пройдут обыски и им тоже грозит тюрьма, та не выдержала. Узнав код от сейфа, она забрала все накопления отца и отдала курьеру. Только потом, «очнувшись», Эммануэль поделилась бедой со своим парнем, а потом и с папой, пишет Voice.

Михаил Турецкий отнесся к случившемуся на удивление спокойно и даже философски.

«Я после этого еще больше тебя люблю. Такая ты наивная, такая бесхитростная — мечта поэта. Такая девочка, такая нерациональная», — обратился он к дочке.

Сейчас в жизни музыканта непростой период. На днях он перенес серьезную операцию по замене тазобедренного сустава, а теперь остался без денег, который копил годами.