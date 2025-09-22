У звезды рэп-баттлов ХХОС умерла двухмесячная дочь: «Боль адская»

Баттл-рэпер ХХОС (настоящее имя Константин Лопатин) рассказал о смерти двухмесячной дочери Дианы. Информация об этом появилась в его Telegram-канале.

По словам ХХОС, врачи предположили, что у Дианы мог быть «скрытый вирус».

«Прости, что мы были вместе так мало. <...> Это такая боль адская», — пишет Лопатин.

Друзья артиста объявили сбор средств после смерти Дианы, однако вскоре карту заблокировали.

ХХОС (Хип-Хоп Одинокой Старухи) — чемпион второго сезона «Versus: Fresh Blood». Два месяца его дочери исполнилось 17 сентября.

