Раскрыты обстоятельства смерти матери Леонида Агутина

Стали известны подробности о смерти матери Леонида Агутина. В беседе с SHOT отец певца Николай Петрович сообщил, что Людмила Леонидовна ушла из жизни накануне у себя дома в Москве.

© Telegram-канал SHOT

По словам мужчины, последние годы женщина тяжело болела. У неё было несколько хронических заболеваний, в том числе болезнь Паркинсона. Несмотря на недуг, семья старалась окружить её заботой и вниманием, однако состояние здоровья с каждым годом ухудшалось.

Людмила Леонидовна посвятила свою жизнь педагогике. Она много лет работала учителем начальных классов в одной из столичных школ.

О ее смерти ранее сообщил сам Леонид Агутин. Он отметил, что благодаря её терпению и заботе его детство было наполнено счастливыми воспоминаниями, которые он будет хранить всю жизнь.