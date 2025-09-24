Стало известно, сколько зарабатывает Ургант на корпоративах

Телеведущий Иван Ургант, чья вечерняя программа была исключена из эфирной сетки Первого канала, продолжает зарабатывать в России благодаря проведению частных мероприятий. За каждое такое мероприятие он получает гонорар в размере 65 тысяч евро (около 6.4 млн рублей), передает «Абзац».

По словам источника Telegram-канала из ивент-агентства Москвы, выступление Урганта длится около 3–4 часов. При этом артист работает блоками по 20 минут. Между этими блоками происходят перерывы, во время которых выступают другие артисты или выносят блюда.

Как утверждает источник, есть программа в тематике «Вечернего Урганта». Она требует подключения группы сценаристов, которые с ним работали в оригинальном проекте. Это потребует дополнительных затрат, указал инсайдер.

На протяжении нескольких лет требования артиста к организации мероприятия остаются неизменными. Иван Ургант настаивает на предоставлении трансфера до места проведения, а также просит оборудовать гримерку легкими закусками и напитками. При этом он категорически отказывается от алкоголя.

Кроме того, Ургант получает дополнительный доход от зарубежных гастролей. В ноябре у него запланирован тур по Европе, где он представит программу «Живой Ургант».