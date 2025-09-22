Подготовка к похоронам, наследство, раскол в семье: жизнь Федосеевой-Шукшиной

На этой неделе, 25 сентября, народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной исполняется 87 лет. Ко дню рождения актрисы портал NEWS.ru и «Комсомольская правда» рассказали о недавних событиях в жизни Федосеевой-Шукшиной.

«Похоронные» деньги и наследство

В сентябре актриса рассказала, что передала своей средней дочери Марии 900 тысяч рублей на организацию похорон, пишет «Комсомольская правда». Как отмечает издание, также Федосеева-Шукшина пообещала завещать деньги младшей дочери Ольге, если на день смерти на счетах «останется в совокупности миллион рублей».

Сама Ольга заявила газете, что завещания не существует и «на данный момент эта тема закрыта». Дочь актрисы отметила, что делает все для того, чтобы ее мать жила в достатке и с хорошим настроением. Также дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о планах на день рождения актрисы.

«Мама в основном сейчас дома. Чувствует себя нормально, врачи ею довольны. Проведем этот день вместе. Мама хочет пожить подольше, лишние стрессы ей не нужны», - подчеркнула Ольга.

«Раскол в семье»

NEWS.ru и «Комсомольская правда» рассказали, что ранее в семье Федосеевой-Шукшиной произошел раскол из-за авторских прав на произведения писателя Василия Шукшина, мужа актрисы и отца Марии и Ольги. СМИ сообщали, что Федосеева-Шукшина подписала документ об отчуждении своей доли авторских прав в пользу Марии, а Ольга, узнав об этом, обратилась в суд.

Весной 2025 года Таганский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о признании договора об отчуждении исключительных прав недействительным. По данным «Пятого канала, в сентябре решение вступило в силу.

Адвокат актрисы Юлия Вербицкая заявляла ТАСС, что ее доверитель судиться с кем-либо из своих дочерей не намерена.