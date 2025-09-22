Костенко поставила точку в скандале вокруг Тарасова: «Он был бы уже бывшим»

Модель Анастасия Костенко, жена известного футболиста Дмитрия Тарасова, дала исчерпывающий ответ на тему измен в браке. Девушка ответила на вопросы подписчиков в своём личном блоге на фоне недавнего скандала с её мужем в Сочи.

Как известно, в августе две интернет-блогерши опубликовали переписку, в которой обвинили спортсмена в попытках знакомства после совместных фотосессий. Тогда Дмитрий Тарасов отверг все обвинения, назвав их не более чем попыткой привлечь внимание к персоне.

Его супруга полностью поддерживает позицию мужа и категорично высказалась на эту тему в ответ на вопросы подписчиков: «Если бы я пережила измену своего мужа, он был бы уже бывшим. Потому что с моими принципами, подходом к жизни и характером мы бы просто не ужились после такого случая. Для меня предательство неприемлемо. Конечно, жизнь длинная и все в ней случается, но, что в дружеских отношениях, что в романтических — как только человек предает, я ему больше не даю шанса. Мои чувства отрубаются раз и навсегда».

Анастасия Костенко убеждена, что ситуация, развернувшаяся в Сочи, была чрезмерно освещена в СМИ, а позиция её мужа осталась недопонятой. По словам модели, супруг регулярно держал её в курсе всех событий своей поездки, включая деловые переговоры о рекламном сотрудничестве с теми самыми девушками.