Кушанашвили отвесил оплеуху SHAMANу после его отказа от "Интервидения"

В Москве состоялся Международный музыкальный конкурс "Интервидение". В нем участвовали 23 страны. Россию на "Интервидении" представлял SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), однако он обратился к жюри с просьбой не оценивать его выступление, назвав это справедливым с точки зрения традиций гостеприимства.

Известный ведущий Отар Кушанашвили не оценил решение артиста. По его мнению, певец должен был участвовать.

"Что за великодушие? Тогда бы совсем отказался участвовать. „Не голосуйте“... Да за тебя никто не собирался голосовать! Я не могу ругать SHAMAN по причине того, что песня гораздо лучше, чем исполнитель. Он выходит и говорит: „Я уже победитель“. Зачем тогда ты другим не дал выступить? Это ристалище! Это олимпийские игры эстрадные! Ты должен биться за победу!" - влепил оплеуху артисту Отар в своем шоу "КАКОВО?!"

Ранее раскритиковал SHAMANа и композитор, продюсер Макс Фадеев, который, к слову, и написал конкурсную песню для него. Оказалась солидарна с продюсером и Яна Рудковская.

В Сети многие пользователи также с недоумением отнеслись к решению Дронова сняться с соревнования. Многие комментаторы с возмущением заявили, что "Интервидение" ждали именно потому, что хотели болеть за Россию.