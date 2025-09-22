Бородина ответила на сообщения о беременности: «Даже тесты не надо покупать»

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина высмеяла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о своей беременности.

Ксения Бородина предложила подписчикам задать интересующие их вопросы. Один из поклонников начал утверждать, что телеведущая ждет ребенка от своего супруга, блогера Николая Сердюкова. Знаменитость посмеялась над словами интернет-пользователя.

«Даже тесты не надо покупать, можно из интернета и от вас узнать», — написала Бородина.

Ведущая воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

В начале июня Ксения Бородина официально оформила брак с возлюбленным Николем Сердюков. Влюбленные провели торжество в отдельный день. Мероприятие прошло на вилле Микетти, куда пригласили друзей и близких. Ксения Бородина шла к алтарю в белом макси-платье с глубоким декольте и шлейфом, украшенном кружевом. Невеста также надела длинную фату в тон и кольца. Телеведущая дополнила свой образ букетом калл. Николай Сердюков появился на церемонии в белом пиджаке с бабочкой, рубашке, черных брюках и туфлях.