Обстрел квартиры и смерть мужа: как сложилась судьба Дианы Гурцкой

Певица Диана Гурцкая посвятила 20-ю годовщину свадьбы умершему мужу Петру Кучеренко. В своем блоге она назвала их брак «мечтой» и отметила, что всегда чувствует его присутствие рядом. Издание News.ru узнало, как сейчас живет народная артистка России.

Кучеренко, заместитель министра науки и высшего образования, умер 21 мая 2023 года на борту самолета из Кубы в Москву. Ему было 45 лет, и они с Дианой поженились в 2005 году. У них есть сын Константин.

В июле прошлого года квартиру Гурцкой обстреляли из пневматического оружия в центре Москвы, но никто не пострадал. В Ружейном переулке стрельбу устроил житель соседнего дома. Издание указывало, что это не первый подобный инцидент. Вероятно, огонь был неприцельным. Квартира Гурцкой могла пострадать случайно.

В феврале 2023 года певица выступила перед военнослужащими в госпитале. Певица подчеркнула, что такие встречи дают возможность общаться на уровне души, поскольку именно творчество и искусство способны поддержать человека в трудные моменты жизни. Она также отметила, что ее основная задача — оказание помощи участникам спецоперации.