Проблемы с алкоголем, награда от Бастрыкина и новые роли: жизнь Александра Половцева

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев признался, что на протяжении нескольких лет борется с алкогольной зависимостью. Как живет актер после обрушившейся на него славы, и в каких проектах сейчас задействован, разбиралось издание News.ru.

Чем прославился Половцев?

Александр Половцев родился 3 января 1958 года в Санкт-Петербурге. Будущий актер несколько раз пытался поступить поступления в театральный институт. Первая попытка оказалась неудачной, и он выбрал обучение в техникуме морского приборостроения. Через год он все же поступил на актерское отделение ЛГИТМиКа.

Дебют Половцева в кино состоялся в 1989 году, он сыграл роль в фильме «Оно». Однако прославили его «Улицы разбитых фонарей». Сериал вышел в 1997 году, Половцев сыграл в 15 сезонах этого проекта.

Сейчас его фильмография насчитывает около 80 работ, в числе которых «Горько!», «Убойная сила», «Особенности национальной политики», «Гибель Империи», «Восьмидесятые», «Лед», «Елки 1914», «Вещдок», «Цена иллюзий». В 2025 году вышли еще две картины, в которых он снимался, «Ухожу красиво 2» и «Свидетели». Также ожидаются премьеры сериалов «Семейный подряд», «Госзащита» и фильмов «Приют счастья» и «Колотун».

Проблемы с алкоголем

Недавно Александр Половцев признался, что на протяжении нескольких лет борется с алкогольной зависимостью, из-за которой «чуть сандали не задвинул».

«В период активных гастролей с коллегами по сериалу — поездки по 70 городам с творческими встречами, зачастую оканчивавшимися застольями, — алкоголизм стал острой проблемой», — поделился артист.

По его словам, он сдержал слово, данное жене, и отказался от спиртного минимум на три года, а также научился получать удовольствие от общения, творчества и песен без алкоголя. В этом ему помогли семья и забота о детях.

За что Бастрыкин наградил Половцева

В 2021 году глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил медалями актеров сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Половцева и Анастасию Мельникову, которым удалось воплотить на экране образы честных и отзывчивых сотрудников угрозыска.

Артисты стали почетными гостями на встрече, посвященной Дню сотрудников уголовного розыска.

Александр Половцев, сыгравший в сериале роль полковника Олега Соловца, отмечал, что «Улицы разбитых фонарей» стали так популярны в тот момент из-за того, что на телевидении не было ничего подобного и «ниша была свободна».

«И это было очень узнаваемо, поскольку у каждого из нас есть прототипы, и мы с ними общались», — объяснил артист.

Половцев также добавил, что, ему особ запомнилась встреча с поклонником сериала, которая состоялась, когда он ездил «поддержать ребят» в Белгороде.

«Он мне показывает фотографию: кабинет его, стол, портрет Владимира Владимировича [Путина], а сбоку — кадр из фильма, где я заглядываю, говорю: «Андрюха, у нас труп, возможно, криминал». У начальника уголовного розыска города Белгорода», — отметил актер.

