Особенному сыну Эвелины Бледанс стало хуже после операции

Эвелина Бледанс старается все свободное время уделять 13-летнему сыну Семену. Наследник актрисы растет особенным, "солнечным" ребенком. Однако Эвелина пытается его развивать во всех направлениях. А еще артистка частенько берет его с собой в командировки и экспедиции.

В новом интервью Эвелина Бледанс рассказала, что не все бывает гладко. Так, актриса сообщила, что не так давно Семену нужно было сделать две операции на ногах. И если одна прошла успешно, то после второй мальчику стало хуже.

"Срослась не там. Вот они все эти сумасшедшие деньги, которые мы платим", - развела руками Бледанс.

Она рассказала, что оба хирургических вмешательства были совершенно разными. Если первую операцию мальчику делали в России, то вторую - за границей.

"Я с детства доверяю людям в белых халатах. И конечно, надо идти в государственные поликлиники. На моем опыте: у меня у сына две операции. Одну мы сделали в Москве по страховому полису. А потом решили: нет, это же наш сын единственный, надо поехать в Германию. Продали машину. Сумасшедшие деньги. Возить туда, назад", - рассказала Эвелина в программе "Звезды сошлись".

Актриса на собственном опыте сделала вывод: врачам хоть и надо доверять, но не безоглядно. Она считает, что если медики начинают вытягивать деньги, следует насторожиться и пойти в государственную поликлинику.