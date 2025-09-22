Травма, скандалы и поддержка СВО: как живет Никита Кологривый

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый продолжает активно работать. В Дагестане проходят съемки историко-фантастического боевика «Неандерталец», где он играет ключевую роль. Что сейчас еще известно об артисте, рассказало издание News.ru.

Во время съемок начался оползень, и Кологривый с коллегами помогали расчищать дорогу, один из камней попал Никите в ногу, он получил травму. Также отмечается, что 18 сентября онлайн-кинотеатр Premier представил тизер фильма «Сектор Газа», где Кологривый сыграет Юрия Клинских. Премьера запланирована на 2026 год. Среди других текущих проектов артиста — «Шум времени», «Царевна-лягушка-2», «Лес» и другие.

В начале 2024 года Кологривый критиковал коллег, включая Данилу Козловского и Александра Абдулова. В феврале он покинул съемки программы «Закрытый показ», а в марте устроил дебош в баре Новосибирска, за что был арестован на семь суток. Позже конфликт с организаторами фан-встречи был разрешен.

Кологривый поддержал СВО, выразив благодарность военным и пообещав, что его персонажи в новом фильме будут точными образами солдат. Видеообращение было записано летом 2023 года, но опубликовано позже. Актер внесен в базу украинского сайта «Миротворец» за антиукраинскую позицию.