Дочь Турецкого отдала мошенникам миллионы рублей: шокирующие подробности

19-летняя дочь Михаила Турецкого, Эммануэль, стала жертвой мошенников. Девушку обманули на шесть миллионов рублей — она отдала все собственные сбережения, а также деньги родителей. Об этом она сама рассказала в личном блоге в запрещённой соцсети.

Эмма вышла на связь спустя несколько дней после случившегося. Она призналась, что некоторое время ей было стыдно говорить о произошедшем.

«Я была в ужасе последние три дня… Мне было очень стыдно это выкладывать, всё ещё чувствую себя наивной идиоткой, но хочу предостеречь остальных», — высказалась она, а затем поведала жуткую историю.

18 сентября девушке позвонили якобы из службы доставки. Она ответила и спустя считанные минуты сама не заметила, как назвала мошенникам поступивший ей код. Она попыталась позвонить на горячую линию Госуслуг (по номеру, указанному уже в следующем сообщении от аферистов), и сотрудница перевела её в Zoom с неким следователем. Разговор проходил в видеоформате. Эммануэль подчеркнула, что всё выглядело правдоподобно, а она, будучи сильно напуганной, не заподозрила ничего неладного.

На девушку сильно давили: утверждали, что она перевела деньги «экстремисту из Украины», угрожали тюрьмой (причём мошенники утверждали, что пострадать могут и родители Эммы), потом и вовсе заявили, что произошедшее связано с её отцом.

«Мне скинули скрины о том, что с моей карты уже переводятся деньги. Мне стали приходить уведомления из разных банков о том, что на меня оформляются кредиты. Потом мне сказали, что дело особой важности, поэтому, если я хоть кому-то скажу, то мне грозит от трёх до семи лет лишения свободы», — добавила блогер.

По словам Эммы, она была на связи с мошенниками целые сутки. Они, запугивая, заставили её собственноручно обыскать дом, пересчитать имеющиеся наличные на камеру. Это нужно было сделать якобы для того, чтобы обезопасить своих родных.

«Мне сказали, что в моём доме будет обыск, и любые найденные средства отнесут к этому делу», — пояснила она.

В конце концов, девушка отдала преступникам все собственные сбережения, а также деньги родителей. Она передала курьеру шесть миллионов рублей. Таким образом, как пообещали мошенники, она сможет защитить свою семью.

Когда Эмму «отпустили», она решилась поговорить с молодым человеком. Он сразу понял, что произошло, и посоветовал ей рассказать обо всём родителям. Турецкая также обратилась в полицию.

Эмма также показала реакцию её отца Михаила на случившееся. Он признался, что после такого он любит свою дочь ещё больше.