Дакота рассказала, что будет делать с неудачной пластикой

Рита Дакота призналась подписчикам своего микроблога, что готовится к новой пластической операции. Она обратилась к известному доктору, чтобы исправить ошибки, сделанные его коллегой. Врач предупредил, что вернуть прежнюю внешность не получится, но ряд проблем он уберет, пишет gazeta.ru

Операция, по словам Риты, обойдется ей около 2 миллионов рублей.

«Самое обидное, что эта операция по коррекции встанет мне вдвое дороже, чем первая. И я вот думаю, насколько это справедливо — предложить врачу, который накосячил, покрыть эти расходы, ведь это его вина?» — обратилась к поклонникам артистка.

Ранее Дакота рассказывала, что недовольна в основном зоной под глазами, так как хирург не стал убирать грыжи и добавил к ним липофилинг, то есть жир пациентки в качестве филлера.