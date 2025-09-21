Поплавская рада отсутствию на «Интервидении» «пернатых королей»

Яна Поплавская высказалась о прошедшем в Москве музыкальном конкурсе «Интервидение». В Telegram-канале актриса заявила, что Россия «дала всем жару.

Поплавская написала, что оценила масштаб конкурса и призналась, что, хотя раньше относилась к этому мероприятию скептически, но изменила свое мнение, пишет passion.ru.

«„Евровидение“ нервно курит в сторонке. Очень круто и очень масштабно. Сразу отвечу тем, кто скажет, что не время для таких конкурсов. Да, возможно, и так. Но Россия таким образом подтянула к себе дружественные страны. Все это рвет к чертям рассказы Запада и вырожденцев из России про международную изоляцию нашей страны, про упадок нашей экономики, про всемирное осуждение и повсеместную ненависть к русским. Россия дала жару всем. Все правильно делаем. А еще порадовало, что на орбите „Интервидения“ не было пернатых королей, всяческих Лолит и так далее. Жирный плюс», - резюмировала Поплавская.

Ранее Яна Поплавская раскритиковала звезд отечественного шоу-бизнеса и культуру в стране. Артистка возмутилась, что в России продвигают недостойных. По ее мнению, артистов и поставила в пример певца Shaman.