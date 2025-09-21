Крид признал, что «чуть переборщил» на скандальном концерте

Умар Кремлев, президент Международной ассоциации бокса, рассказал журналистам, что поговорил с Егором Кридом и тот сожалеет о своем поведении на скандальном концерте в «Лужниках».

«Мы с ним поговорили, он сам сказал: «Чуть переборщил», — отметил Кремлев.

Спортсмен считает, что Крид хорошо провел мероприятие. Но поцелуи на сцене, безусловно, излишни. Тем не менее, с певцом можно было просто поговорить, а не «бежать с копьями». А людей, требующих расправы над Кридом, нужно «отправлять в дурку», информирует gazeta.ru.

«Пусть каждый занимается своим делом. Для этого есть органы власти, которые могут корректировать. А вот эти общественники, которые кричат… Прежде чем кричать, пускай лопату возьмут и парк почистят», — сказал Кремлев.

Ранее Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сочла танцевальные номера на сцене слишком откровенными и обвинила Егора Крида в пропаганде разврата. Она даже направила соответствующее заявление в правоохранительные органы. В ответ певец назвал ее завистливой и психически больной.