Стало известно, как поделено наследство Добрынина

Ирина Лебедева

Ирина, вдова Вячеслава Добрынина, была гостьей программы «Секрет на миллион» на канале НТВ. Там она рассказала, что разделила наследство пополам с его дочерью от первого брака Екатериной. Завещания ее покойный супруг не оставил. Вдова отметила, что все было сделано по закону, пишут news.ru.

Стало известно, как поделено наследство Добрынина
© РИА Новости
«При жизни все друзья ему говорили написать завещание, но он сказал: «Ничего я писать не буду, Ира решит все сама». Сделала все по закону», — сказала Ирина.

Дочь Добрынина живет в США. Она регулярно получает половину от авторских выплат в денежном выражении. Со слов вдовы, это 300–400 тысяч рублей ежемесячно. Доли же в недвижимости дочери не нужны, поэтому Ирина выкупит их у нее.

Певец и композитор Вячеслав Добрынин скончался 1 октября на 79-м году жизни после третьего инсульта. Народный артист оставил после себя трехкомнатную квартиру в Москве и загородный дом в Подмосковье.