Стало известно, как поделено наследство Добрынина

Ирина, вдова Вячеслава Добрынина, была гостьей программы «Секрет на миллион» на канале НТВ. Там она рассказала, что разделила наследство пополам с его дочерью от первого брака Екатериной. Завещания ее покойный супруг не оставил. Вдова отметила, что все было сделано по закону, пишут news.ru.

«При жизни все друзья ему говорили написать завещание, но он сказал: «Ничего я писать не буду, Ира решит все сама». Сделала все по закону», — сказала Ирина.

Дочь Добрынина живет в США. Она регулярно получает половину от авторских выплат в денежном выражении. Со слов вдовы, это 300–400 тысяч рублей ежемесячно. Доли же в недвижимости дочери не нужны, поэтому Ирина выкупит их у нее.

Певец и композитор Вячеслав Добрынин скончался 1 октября на 79-м году жизни после третьего инсульта. Народный артист оставил после себя трехкомнатную квартиру в Москве и загородный дом в Подмосковье.