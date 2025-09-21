Суд признал право Ольги Градской на долю в наследстве музыканта

Даниил, сын Александра Градского, добился от Московского городского суда признания права своей матери Ольги Градской на долю в наследстве умершего музыканта. Кассационный суд обнаружил нарушения в предыдущих процессах, и дело было пересмотрено по существу.

Даниил отметил, что его мать претендовала только на свою законную долю, не затрагивая объекты и средства, приобретенные после развода, пишет АиФ.

«Суд полностью признал долю мамы! Прямо в зале суда все было поделено, как должно было быть изначально, ведь доля моей мамы появилась более 20 лет назад. Я очень рад за маму. Это огромная победа для нее, но, прежде всего, это огромная победа для всех женщин в нашей стране, которые были обделены, которых оставили без раздела имущества», — заявил Даниил Градский.

Александр Градский и Ольга развелись в 2001 году, однако раздела имущества не делали. После смерти Градского права Ольги Градской на часть наследства оспаривала его вдова Марина Коташенко.

Четвертый год пошел после смерти знаменитого артиста Александра Градского, однако лишь сейчас завершились судебные разбирательства за его роскошное наследство. В основном сражались между собой молодая вдова артиста Марина Коташенко и его взрослые дети от предыдущего брака Даниил и Мария.