Бородина рассказала о сложностях актерской профессии

Ксения Бородина сейчас снимается в фильме о семейных отношениях, который, как ожидается, выйдет на экраны в марте следующего года. Для телеведущей подобный опыт внове, и она активно делится с подписчиками своими впечатлениями.

Бородина призналась, что ей не очень подходит график работы -

ранние подъемы, длинные съемочные дни и домашние дела оставляют ей всего 4–5 часов на сон и отдых, пишет super.

«Энергии ноль! Я ненавижу рано вставать», — честно сказала телеведущая.

Ксения отметила, что быть актером — невероятно сложная работа.

Ксения Бородина принимает участие в съемках романтической комедии «За любовь». Телеведущая, которая раньше не снималась в кино, получила одну из главных ролей.

Вокруг этого события возникла дискуссия — некоторые считают, что звездам без профильного образования нечего делать на экранах.