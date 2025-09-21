Матвиенко предрек Дронову мировую известность

Игорь Матвиенко, представитель жюри «Интервидения» от России, считает, что Ярослав Дронов (Shaman) отлично выступил на конкурсе, обратил на себя внимание и это принесет ему большие дивиденды. Даже несмотря на то, что певец отказался от участия в конкурсе. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Ему это может дать мировую известность. Больше миллиарда людей смотрели «Интервидение». В Китае же периодически «вирусятся» наши артисты - Витас, Полина Гагарина. Может, им понравится и песня Ярослава.Где же в Китае они еще найдут такого блондина, как наш Shaman», - отметил композитор.

Напомним, Shaman взял микрофон, поблагодарил за теплый прием и сказал о том, что снимает свою кандидатуру с голосования на «Интервидении». Он пояснил, что соревноваться для него - нарушать законы гостеприимства.