Жена Газманова рассказала о переменах в семье

В семье 74-летнего народного артиста грядет важная перемена.

Марина Газманова, супруга Олега Газманова, раскрыла семейную тайну. Их 21-летняя дочь Марианна собралась связать себя узами брака.

Девушка планирует выйти замуж в следующем году. Отметить торжество планируется в в узком семейном кругу.

«Я поддерживаю этот момент. Я вообще, например, сделала бы красивую фотосессию бракосочетания, а потом уехала бы в свадебное путешествие», — рассказала жена певца.

Газманова сообщила, что будущего зятя зовут Максим, он — сын крупного бизнесмена. Родителям Марианны молодой человек понравился пишет издание thevoicemag. Сам Газманов вышел знакомиться с юношей с шашкой в руке.

«Вот у меня очень умная дочь, она никогда не выбрала бы человека, который мог не понравиться ее семье. Мы проверяли его на чувство юмора. В нашей семье без чувства юмора не уживаются», — сказала мама невесты журналистам программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Марианна учится на факультете международного бизнеса и работает в крупной дизайнерской компании.

Недавно Народный артист России Олег Газманов приехал в Следственный комитет, чтобы дать показания на обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Геворка Саркисяна. Газманов дал другу семьи в долг все свои накопления с планами вернуть их с процентами через три года, но не дождался ни процентов, ни возврата изначальной суммы.