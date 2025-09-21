Новый любимец россиянок поднял цену на корпоративы

Ваня Дмитриенко поднял цену на корпоративы на фоне взлетевшей популярности. 19-летний певец ранее брал гонорары в три миллиона за концерт, а теперь стал брать за выступления пять миллионов рублей.

© РИА Новости

В социальных сетях, пишет Телеграм-канал shot, в геометрической прогрессии растет количество роликов с Дмитриенко. Ваня стал новым любимчиком женщин всех возрастов.

Билеты на концерты Дмитриенко раскупают подчистую, на 10 из 15 запланированных мероприятий уже нет мест. Выступает новая звезда со своей командой музыкантов. Ездит с ними на микроавтобусе Mercedes, а на площадке для всех членов команды просит подготовить три варианта обеда.

Дмитриенко стал популярен благодаря треку «Венера-Юпитер» в 2020 году. Молодой человек стал лауреатом рейтинга Forbes «30 до 30».