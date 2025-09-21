Присцилла Пресли ответила на слухи о «живом» Элвисе

Почти пятьдесят лет спустя после смерти Элвиса Пресли, Присцилла Пресли решила развеять интернет-мифы о том, что легендарный музыкант якобы все еще жив и скрывается. В интервью E! News она заявила, что подобные слухи не имеют ничего общего с действительностью, хотя и призналась, что сама хотела бы, чтобы Элвис был жив.

Брак Присциллы и Элвиса длился с 1967 по 1973 год. Они познакомились, когда Присцилла переехала из дома родителей в Мемфис, чтобы быть рядом с музыкантом. В 1968 году у пары родилась дочь Лиза Мари Пресли. После расставания с Элвисом Присцилла продолжила жизнь, но потеря мужа в 1977 году стала для нее большим ударом.

Эти трагические события усугубились недавно — в январе 2023 года Присцилла пережила смерть дочери. Лизу Мари Пресли нашли без сознания дома: причиной стала непроходимость тонкого кишечника, осложнение после ранее проведенной бариатрической операции.

Присцилла подчеркнула, что слухи о «живом Элвисе» — это всего лишь вымысел, и выразила надежду, что поклонники будут помнить легенду такой, какой он был при жизни.

