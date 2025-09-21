Билан порассуждал об отличии «Интервидения» и «Евровидения»

Дима Билан отметил, что «Интервидение» тем выгодно отличается от «Евровидения», что объединяет таланты с разных континентов, что позволяет странам находить общий язык через искусство.

© РИА Новости

Заслуженный артист РФ в разговоре с журналистами с 5-tv.ru на красной дорожке конкурса «Интервидение-2025» подчеркнул, что через музыкальные фестивали и конкурсы страны ближе знакомятся со своими соседями и узнают друг друга лучше.

«Музыка — это самый честный продукт жизнедеятельности человека, здесь никого не обмануть», — сказал певец.

Победителем «Интервидения-2025» стал молодой певец из Вьетнама Дык Фук. На смотре он выступил, как оказалось для него, под счастливым номером 20 с композицией «Небесный король деревни Пхудонг». Конкурс прошел накануне на «Live Арене» в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран из заявленных 23-х. Следующий конкурс пройдет в Саудовской Аравии.