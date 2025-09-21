Бузова высказалась по поводу отказа Дронова от участия в конкурсе

Представитель России Ярослав Дронов после своего выступления заявил, что не хочет конкурировать с другими участниками и попросил не оценивать его номер. Ольга Бузова раскритиковала коллегу и заявила, что выступила бы лучше его, пишет издание passion.

Так, Бузова по достоинству оценила голос Shamana, но его номер ей не очень понравился. Ольга заявила, что выступила бы эффектнее. Удивил ее и отказ Ярослава от участия в конкурсе.

«Я не хотела никому переходить дорогу... Но точно выступила бы эффектнее, хотя Ярослав и красиво пел. Но я не стала бы играть в этот пафос с отказом от оценивания. Это детский сад, а не «достойный поступок». Когда понимаешь, что твой номер немного хуже других, а делаешь вид, что отдаешь победу», — заявила поющая телеведущая.

Музыкальный конкурс «Интервидение-2025» завершился победой вьетнамского артиста Дык Фука.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) попросил членов жюри «Интервидения» не оценивать его выступление на конкурсе. Он указал, что по законам гостеприимства не претендует на победу.