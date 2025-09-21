Лоза не согласился с итогами «Интервидения»

Певец Юрий Лоза высказался о музыкальном конкурсе «Интервидение», прошедшем в Москве накануне. В своем Telegram-канале артист раскритиковал выступление победителя и посчитал, что его оценили несправедливо.

Исполнитель хита «Плот» отметил, что спецэффекты, использованные на конкурсе, выглядели «дорого-богато», чего не скажешь о звуке. По мнению Юрия Лозы, вокал и музыка были тише, чем голоса ведущих. Музыкант также признался: участниками «Интервидения» стали именно те, о ком он думал. Певец считает, что на мероприятие приехали артисты, не планирующие гастроли в недружественных для России странах.

«Соответственно, на призывы Лаврова не откликнулись „братья славяне“, и даже ни Армения, ни Грузия, ни Азербайджан своих артистов не представили», — подчеркнул Юрий Лоза.

Композитор высказался и о номере вьетнамца Дык Фука, занявшего на «Интервидении» первое место. Юрий Лоза не стал скрывать: певец его не впечатлил. Артист так и не понял оценок членов жюри.

«Вьетнамец лично меня не убедил, но я и не ждал, что мнение членов жюри совпадет с моим. Я до сих пор не понимаю, что они оценивали — вокал, песню или номер», — заявил певец.

Напомним, 20 сентября на «Live Арене» в Подмосковье состоялся Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025». В мероприятии приняли участие представители России, Беларуси, Казахстана, Саудовской Аравии, Индии, Бразилии, Китая и других стран. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук.

Ранее победитель «Интервидения-2025» Дык Фук высказался о вокальных данных певца SHAMAN, представлявшего Россию.