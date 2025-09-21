Светлана Лобода в последние годы позиционирует себя как украинская певица. Однако связи с Россией, которые свое время принесли ей успех, до конца разрывать не хочет.

Недавно Светлана выложила в своих соцсетях видео из города Тобольска (Тюменская область). Там мальчик просит маму вызвать такси после того, как их выгнали из автобуса, потому что женщина налетела с кулаками на водителя. После этого украинцы обрушились на Лободу за использование видео из России для продвижения новой песни и за композицию на русском языке, пишет Телеграм-канал shot.

На Светлану посыпались упреки в том, что она якобы хайпится на больном ребенке. По словам местных жителей, мальчик учится в коррекционной школе. Она ответила, что не знала подробностей и просто хотела поддержать семью.

Кстати, Лобода охотно берет заказы на частные вечеринки от россиян за границей за 15 миллионов рублей, где поет свои песни на русском языке. Хейтеры это также не оставили незамеченным.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал сбитым летчиком украинскую певицу Светлану Лободу.