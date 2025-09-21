В Госдуме прокомментировали интервью Пугачевой

Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что людей, которые на словах становятся предателями родины, необходимо останавливать. Такое мнение он высказал в разговоре с РИА Новости, комментируя интервью Аллы Пугачевой проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом).

Он отметил, что на граждан РФ распространяется действие гражданского и уголовного законодательства. Певцов подчеркнул, что подобные меры особенно необходимо принимать, когда речь идет о лидерах общественного мнения.

«Если человек не попадает и не бывает виноват в каком-либо из этих аспектов, то, как говорится, Бог с ним. С другой стороны, время военное и людей, которые на словах становятся предателями Родины, нужно как-то, наверное, останавливать, особенно если они являются или являлись когда-то, лидерами общественного мнения», — сказал собеседник агентства.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о необходимости лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки. Он также призвал лишить исполнительницу всех государственных наград и назвал ее «предателем Родины». Депутат Государственной думы РФ Елена Драпеко отметила, что Пугачева может потерять надбавку к пенсии, если ее лишат звания народной артистки СССР.