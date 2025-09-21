Идея международного музыкального конкурса «Интервидение» в противовес «Евровидению» состоит в защите многополярного мира и традиционных ценностей. Такое мнение выразил корреспондент американской газеты The Christian Science Monitor (CSM) Фред Вир.

«В эпоху холодной войны девизом таких мероприятий были "мир и дружба", тогда как сегодняшняя идея скорее заключается в общих и нелиберальных ценностях в многополярном мире», — пишет автор статьи.

Как считает Вир, стремление России сделать круг участников «Интервидения» более глобальным, чем на «Евровидении», может быть связано с растущей тенденцией на Западе запрещать российскую культуру под надуманными предлогами. Он также выразил мнение, что изначальная идея «Интервидения» заключалась в демонстрации зрителям из стран социалистического лагеря местные таланты, а также в настраивании дружеских связей с некоторыми западными государствами.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отправил свое видеообращение к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение». Глава государства еще раз назвал главные принципы, на которых построен музыкальный конкурс. «Россия остается открытой для созидательного сотрудничества, она дорожит своими традициями и уважает чужие», — заявил он.