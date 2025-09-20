Лавров прокомментировал неучастие певицы Vassy в финале "Интервидения"

Организаторы международного музыкального конкурса "Интервидение" не гонятся за политическим эффектом, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах", - приводятся слова руководителя внешнеполитического ведомства в Telegram-канале конкурса.

Таким образом Лавров прокомментировал сообщение о том, что певица VASSY не сможет выступить в финальном шоу смотра. Отмечалось, что это связано с "беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии". По данным организаторов, правительство страны 20 сентября направило в адрес певицы официальную ноту.

Отметим, у певицы VASSY двойное гражданство: американское и австралийское. На "Интервидении" исполнительница должна была представить США.