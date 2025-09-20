Участницу "Интервидения" Vassy из США дисквалифицировали

Певицу и продюсера Vassy, которая должна была представить США на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", дисквалифицировали. Об этом ТАСС сообщили организаторы.
Vassy не присутствовала на общей фотографии с участниками конкурса, а в начале мероприятия организаторы не стали показывать ролик американской исполнительницы. При этом появившаяся ранее информация в СМИ о том, что в зал нельзя проносить флаги США, не соответствует действительности.
"Такого распоряжения не было", - сказал в беседе с ТАСС один из волонтеров.
Финал "Интервидения" начался в Москве
США остаются полноправными участниками "Интервидения" и будут представлены в составе жюри, указали организаторы.