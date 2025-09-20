Исполнительница из США снялась с "Интервидения"

Певица и продюсер Vassy, которая должна была представить США на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", не смогла принять участие в конкурсе. Об этом ТАСС сообщили организаторы.

"По независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица Vassy (гражданка США и Австралии) не сможет выступить в финальном шоу конкурса", - сказали в пресс-службе.

По словам организаторов, 20 сентября правительство Австралии направило в адрес певицы официальную ноту.

"Организаторы выражают сожаление в связи с невозможностью выступления артистки, при этом подчеркивая, что США остаются полноправными участниками "Интервидения" и будут представлены в составе международного жюри легендарным вокалистом группы Deep Purple. Конкурс твердо придерживается принципов открытости, культурного обмена и уважения к каждому участнику, остается вне политики и служит исключительно развитию искусства и международного сотрудничества", - уточнили в пресс-службе.

Vassy не присутствовала на общей фотографии с участниками конкурса, а в начале мероприятия организаторы не стали показывать ролик американской исполнительницы. При этом появившаяся ранее информация в СМИ о том, что в зал нельзя проносить флаги США, не соответствует действительности. "Такого распоряжения не было", - сказал в беседе с ТАСС один из волонтеров.

Финал "Интервидения" начался в Москве

Организаторы также готовы оказать делегациям всю необходимую правовую и организационную поддержку при возникновении давления или ограничений, препятствующих их участию.