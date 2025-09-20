«Почему бы и нет»: Сташенко поддержала Бородину

Оксана Сташенко поддержала Ксению Бородину, которая будет сниматься в романтической комедии «За любовь». Телеведущая, которая раньше не имела дела с кинематографом, получила одну из главных ролей.

© РИА НОВОСТИ

В социальных сетях идет активное обсуждение этой ситуации. Многие считают, что людей без профильного образования не нужно допускать до съемок. Другие же не видят в этом ничего особенного.

Так, актриса Оксана Сташенко не удивлена, пишет «Мир Новостей».

«Если опытный режиссер умеет работать с непрофессиональными актерами, то почему бы и нет. Изначально ведь проходят кастинг-пробы на роли. И режиссер видит, можно ли из данного человека сделать на экране хорошего артиста. Все-таки кино — это режиссерская работа. Там есть монтаж. У продюсеров и режиссеров бывают разные задачи. Вплоть до того, что иногда роли продают! Например, какой-то богатый человек хочет, чтоб его дочка снялась в кино. Конечно, абсолютную бездарность не возьмут даже за многие миллионы», — рассказала она.

Стартовали съемки романтической комедии «За любовь». Papini Production и SoFilm приступили к производству ленты о том, как в отношения супругов, зашедшие в тупик, вмешивается волшебная сила, способная воплотить в жизнь любое желание. Генеральными продюсерами выступили Евгений Егупов, Гайк Асатрян и Алексей Степанов.