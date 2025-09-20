Бузова намерена написать песню и покорить «Интервидение»

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в желании представить Россию на конкурсе «Интервидении». Она готова написать песню специально для международного музыкального соревнования. Об этом сообщает РИА Новости.

На красной дорожке конкурса «Интервидение» Бузова появилась одной из первых. Она пообщалась с прессой, журналисты тепло встретили артистку.

«Я бы хотела принять участие… Я бы создала песню, которая покорила весь мир», — сказала Бузова.

Конкурс пройдет сегодня вечером на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. В составе жюри — композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

«Интервидение» освещают 190 журналистов из 25 стран мира.