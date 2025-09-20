Ольга Шукшина не будет обжаловать решение суда об авторских правах

Младшая дочь Василия Шукшина Ольга не будет обжаловать решение суда о правах на произведения своего отца. После смерти писателя права на все его произведения были поделены между родственниками. Лидия Федосеева-Шукшина передала свою долю Марии Шукшиной в 2019 году. Ольга несколько лет оспаривала этот договор, утверждая, что сестра оставила мать фактически без средств, сообщает 5 Канал.

В итоге Таганский суд Москвы отказал в иске Ольги. Суд вынес решение, что Лидия Николаевна считала передачу прав управлением, а не отчуждением, хотя письменный договор гласил иное. Лидия Федосеева-Шукшина подтвердила, что претензий к дочери не имеет и поддерживает соглашение.

«Я, Шукшина Лидия Николаевна, финансовых претензий к моей дочери Марии Шукшиной не имею, поскольку регулярно получала от нее свои деньги начиная с 2019 г. С момента подписания нашего договора по авторским правам. Действие соглашения поддерживаю и отказываться не планирую. Согласие было подписано мною по нашему обоюдному согласию 5 марта 2019 года».

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина в одном из последних интервью рассказала, как готовится к собственной кончине. 86-летняя Федосеева-Шукшина рассказывает, что уже собрала нужную сумму на прощание с собой - 900 тысяч рублей - и передала эти деньги дочери Марии.