Резидент Comedy Club отдал мошенникам крупную сумму

Комик Андрей Бебуришвили стал жертвой мошенников. Он отдал аферистам пять миллионов 245 тысяч рублей. Сначала Андрею позвонили якобы из Почты России и попросили назвать код из сообщения, чтобы переоформить посылку. Бебуришвили назвал код и открыл доступ злоумышленникам к «Госуслугам». Далее поступил звонок якобы из ФСБ: сообщили, что с его счетов идут переводы для ВСУ.

© Соцсети

Девять часов продолжались переговоры со злоумышленниками. В итоге Андрей передал деньги курьеру, которого представили как сотрудника инкассации, сообщает Тhevoicemag.

Сейчас делом занимаются правоохранители, курьер задержан. Но деньги вернут, скорее всего, не удастся – они уже переправлены на далекие счета.

По прошествии времени Андрей сказал, что не понимает, как он мог так обмануться.

«Я был абсолютно зомбирован, в страхе. Это был такой волнительный момент, абсолютно идиотский, потому что я был подвергнут НЛП. Курьер, наверное, тоже», — признался комик.

Ранее российский стендап-комик, звезда юмористического проекта Comedy Club на канале ТНТ Андрей Бебуришвили раскритиковал реалити-шоу «Битва экстрасенсов». В интервью журналисту Карену Адамяну, которое доступно во «ВКонтакте», он назвал этот телепроект обманом.