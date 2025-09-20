Газманов отреагировал на заявление Пугачевой

Алла Пугачева в нашумевшем интервью рассказывала о своей личной жизни и о взаимоотношениях с коллегами по шоу-бизнесу. В том числе и об Олеге Газманове.

«Газманов всегда поддерживал тех, у кого есть сила, власть и деньги. Как сейчас помню – были выборы мэра. Разные кандидатуры. И мне Лужков говорит: "Вот хитрый – и у меня заработал, чтобы меня поддержать, и у других заработал, чтобы тех поддержать". Я, честно говоря, даже позавидовала, что он так может. Олежка такой... Но то, что он гонит на нашу семью, меня, конечно, удивляет. Не такой уж он примитивный человек... Неужели тебе ничего хорошего про нас не сказать? Лично про меня даже», — спросила Пугачева.

Примадонна сообщила, что познакомилась с Газмановым, когда тот принес ей две песни – «Есаул» и «Эскадрон». Газманов тогда сорвал голос и не мог петь. Алла Борисовна нашла врачей, которые вылечили певца, информирует Тhevoicemag.

«Я его привела в поликлинику Большого театра, так были замечательные специалисты. И через какое-то время ему вернули голос. Я была очень рада за него! А потом он пришел и сказал: "Теперь я могу спеть!" Отдала ему эти песни, и даже подпевала ему, была на подпевках», — отметила она.

Газманов же заявил, что многое в словах о нем Пугачевой является неправдой. А Лужков давно ушел из жизни, так что у него не спросишь.

«Я плохого не говорил. Я считаю, некрасиво это. То, что она сказала про меня... Бог ей судья. Тем более, что многое не соответствует. Теперь не спросишь у Юрия Михайловича, поэтому довольно цинично было. Но я не буду ничего говорить про нее», — сказал Олег Михайлович.

Ранее адвокат народного артиста России Олега Газманова Роман Кузьмин рассказал, что певец обратился в Московский городской суд с делом о мошенничестве. В 2019 году Газмановы одолжили своему знакомому Геворку Саркисяну крупную сумму, которую тот якобы собирался использовать в качестве инвестиций. После он отказался выплачивать долг и проценты по нему.