Стало известно, сколько Пашу заработал на лейбле Black Star

Финансовые дела продюсера и соучредителя лейбла Black Star Павла Курьянова, известного под сценическим псевдонимом Пашу, находятся на подъеме.

Как пишет издание Рassion.ru, выручка за год выросла на 144 миллиона рублей – до 527 миллионов рублей. Чистая прибыль увеличилась до 36 миллионов рублей, по сравнению с 16 миллионами рублей.

Также Пашу погасил налоговую задолженность его ООО «Мэйк ИТ Мьюзик», составлявшую 534 тысячи рублей.

Ранее продюсер сделал дорогостоящий подарок своей супруге, певице Ханне. Исполнительница выложила видео, на котором достала из коробки сумку фирмы Hermes стоимостью 5,5 миллиона рублей.