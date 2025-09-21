Вдова Добрынина рассказала рассказала о последних минутах жизни супруга

Вдова музыканта Вячеслава Добрынина Ирина в студии программы «Секрет на миллион» рассказала о последних минутах жизни супруга. Она призналась, что даже спустя год после его ухода ощущает незримое присутствие мужа.

Женщина поделилась трогательными воспоминаниями о том, как боролась за жизнь супруга. А также призналась, что муж перед смертью пытался ей что-то сказать.

«Помню, он держит мою руку, я хочу её выдернуть, но не могу. А он мне пытается что-то сказать», — поведала она.

Также Ирина рассказала ведущей шоу Лере Кудрявцевой, что их совместная жизнь с супругом продлилась более тридцати лет.

Вячеслав Добрынин ушёл из жизни 1 октября 2024 года в возрасте 78 лет. Последние дни артист провёл в одной из столичных клиник, куда был госпитализирован с инсультом.

Всего артист перенёс три инсульта. Первый – в 2018 году. Вскоре с ним случился второй удар. А после третьего, который произошёл 26 сентября 2024 года, Добрынин попал в больницу, где меньше чем через неделю скончался.

Напомним, причина смерти автора и исполнителя хитов «Синий туман», «Колдовское озеро» и «Не сыпь мне соль на рану» — острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения.