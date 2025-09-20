Милявская оплатила налоговую задолженность

Лолита Милявская была должна Федеральной налоговой службе 207,5 тысячи рублей. Как сообщает издание Рostnews, исполнительница оплатила эту сумму, и за артисткой больше не числится долгов перед ФНС.

Исполнительных производств в отношении Милявской открыто не было, но певице могли заблокировать банковские счета. Задолженность была связана с недоимками по индивидуальному предпринимательству артистки.

За последние несколько лет Лолита неоднократно попадала в большие скандалы. На время ее даже полностью «отменяли» после участия в «голой» вечеринке, но ей все равно удалось восстановить карьеру. Сейчас артистка вновь дает концерты, ездит по регионам, снимается в шоу и посещает светские мероприятия.

Продюсер Сергей Дворцов допустил, что возвращение Милявской на сцену не обошлось без покровителя.