Раскрыта многомиллионная выручка Лолиты за концерт

Российский исполнитель Ваня Дмитриенко существенно поднял ценник за своё участие в корпоративах на волне бурного взлёта популярности. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал SHOT, уточняя, что 19-летний исполнитель, превратившийся в настоящего идола для юных россиянок, теперь запрашивает за концерт 5 миллионов рублей.

Ещё несколько месяцев назад выступления артиста оценивались в сумму порядка 3 миллионов рублей, однако возросший интерес публики позволил ему пересмотреть финансовые условия. Видеозаписи с молодым дарованием заполонили интернет-пространство: поклонницы всех возрастов стремятся завоевать его внимание на живых концертах, а зрелые женщины старше 30-ти лет в шутку утверждают, что готовы подождать, пока кумир станет взрослее.

Певец гастролирует исключительно в сопровождении собственного коллектива, перемещается на микроавтобусе Mercedes и обеспечивает для своей команды специальный режим питания. В каждом городе он требует организацию трёх видов обеденного меню: мясного, лёгкого и сбалансированного, куда входят салат, первое блюдо и несколько вариантов основных.

Билеты на концерты в рамках российского турне Дмитриенко реализуются с феноменальной быстротой — 10 из 15 анонсированных шоу уже полностью распроданы. Только два сольных выступления в Москве потенциально принесут артисту приблизительно 60 миллионов рублей.

Кстати, в первых числах июля Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд (дочь Юлии Пересильд) перестали скрывать свой роман. Возлюбленные открыто демонстрировали взаимную симпатию в ходе фестиваля в Санкт-Петербурге, где они не раз были замечены держащимися за руки и обменивающимися нежными взглядами.

