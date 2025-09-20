Ольга Бузова вышла на связь с подписчиками в микроблоге. Звезда пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем.

Поющая телеведущая она страдает от бессонницы. Звезда призналась, что из-за нервного напряжения не засыпает, сообщает издание womanhit.

«Мне кажется, я сейчас просто лицо бессонницы. От нервов не могла уснуть», — написала Ольга.

Тем не менее, Бузова собралась с силами и отправилась заниматься необходимыми делами. Она всю ночь решала вопросы с билетами, теперь, по ее словам, осталось доехать до дома и вовремя долететь.

Ранее Ольга Бузова сделала вид, что не расстроилась из-за высказываний Ксении Собчак и Татьяны Булановой в ее адрес. Певица и журналистка назвали исполнительницу хита «Мало половин» труженицей без вокальных данных.