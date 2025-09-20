Пьеха откровенно рассказал о детдомовском детстве

Стас Пьеха поделился воспоминаниями о суровой жизни в детском доме. Артист воспитывался в детском доме, и все проблемы уличной жизни ему знакомы. Об этом Стас рассказал журналистам 5-tv.ru после записи специального выпуска программы «Посиделки на Дорожном радио».

По словам Стаса Пьехи, он потерял связь с друзьями детства, судьба многих сложилась трагически.

«Мы петербуржцы 1990-х. Конечно, мы не решали какие-то важные вопросы, но на стрелки иногда ходили. Грустно вспоминать о том, сколько у меня было друзей и как мы все дружно начинали, и как это все потом рассыпалось. Кто-то в плохую историю попал, кого-то вообще уже нет в живых», — сказал Пьеха.

Стас также вспомнил историю времен учебы в Хоровом училище.

«У меня пять раз снимали кроссовки. Но, благо, я всегда с арматурой бежал, либо ребята прибегали на помощь и нахлобучивали. Так и не сняли с меня кроссовки Adidas Torsion, которые я купил на деньги, заработанные с хора», — уточнил исполнитель.

Внук Эдиты Пьехи в молодости сам страдал от пристрастия к запрещенным веществам. Он долго боролся, и все же смог преодолеть зависимость. Тогда певец решил открыть реабилитационный центр, для тех, кто попал в подобную ситуацию.