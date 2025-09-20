Басков объяснил, почему иностранцы меняют мнение о России

Николай Басков отметил, что в последнее время мнение иностранцев о России стало меняться. Об этом он поговорил с журналистами «Московского Комсомольца».

Во-первых, по словам Баскова, сейчас во всем мире всплеск интереса к России.

«Чем нас больше закрывают, чем нас больше угнетают, тем люди чаще начинают интересоваться всем русским. Им интересно, почему это происходит», - отметил Николай.

Во-вторых, по словам Николая, после того. как иностранцы побывают в нашей стране, равнодушных не остается.

«Когда они приезжают в Россию: в Москву и в другие города, то они совершенно по-другому начинают воспринимать нашу страну. Она для них открывается с другой стороны! Не зря же говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Наша страна кардинально меняет представление. Все понимают, какие у нас замечательные люди живут: душевные, щедрые, любящие, внимательные, заботливые… Такого, что иностранцы видят в России, нет почти ни в одной стране мира!», - резюмировал певец.

Ранее Николай Басков рассказал, что его семье много раз угрожали из-за поддержки СВО. Украинские коллеги, с которым он ранее работал, «сливали» его личные номера телефонов в Сеть. После этого артисту и его матери начали поступать угрозы.