Брухунова отреагировала на упреки в нарушении закона

80-летний Евгений Петросян отметил день рождения в престижном отеле-усадьбе на озере Наговье в Тверской области.

Его молодая супруга активно выкладывала в микроблоге фотоотчеты и расхваливала место отдыха столь часто, что в социальных сетях заговорили – Брухунова отрабатывает отдых по бартеру, нарушая при этом законы о рекламе.

Татьяна выступила с резким заявлением – она опровергла коммерческий интерес в отношении семейного отдыха, информируют 7days.ru.

«Товарищи журналисты пытаются уличить меня в рекламе, что запрещено законодательством РФ в данной соцсети с 1 сентября. Хочу ответить всем тем, кто пишет пасквили. Если правовая система возымеет ко мне какие-либо претензии на этот счет, то я обязательно опубликую чеки по всем расчетам. За каждую съеденную конфетку, путешествие на лодке или катамаране я плачу! И за номер я тоже плачу! Никакой рекламы или бартера здесь нет, вынуждена вас разочаровать, товарищи. Приходится работать и оплачивать», - констатировала Брухунова.

По данным Telegram-канала Mash, местом празднования стала загородная усадьба, а стоимость скромного торжества составила около 400 тысяч рублей.

Для юбилея был арендован особняк «Графский» на четыре дня, общая стоимость аренды составила 350 тысяч рублей (примерно 85 тысяч в сутки). В распоряжении семьи были просторная гостиная, три спальни, три ванные комнаты и личный причал.